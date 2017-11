Desmiente ex Fiscal a Universidad de Texas

65 views

Cuestiona Jesús Torres Charles que la institución educativa le dé credibilidad a criminales, refuta a detalle al autor de “Control Zeta en Coahuila”.

Por: Jesús Medina

La Prensa

El ex Procurador General de Justicia y ex Fiscal General de Coahuila Jesús Torres Charles desmintió, punto a punto, los resultados del análisis “Control Sobre todo el Estado de Coahuila” difundido por la Universidad de Texas.

Torres Charles recriminó que el informe se base en declaraciones de criminales que bajo el rango de testigo protegido declaren lo que se les pida para sacar ventaja de estatus criminal y negociador.

El ex titular de la PGJE y FGE en Coahuila hace las aclaraciones, con precsión en cada uno de los temas tratados y en cada uno de los puntos cuestiona el prestigio de la institución educativa y el hecho de abrir espacios a criminales, peor aún, difundirlos.

Torres Charles se desempeñó en el sexenio de Humberto Moreira Valdez como ProcuradorDulit de Justicia y de manera posterior fue Fiscal General de Coahuila.

Ayer, envió una carta que aclara y detalla cada uno de los escritos que se difundieron en el escrito y análisis Control Sobre Todo el Estado de Coahuila, un informe en el que se narran nexos de ex funcionarios con grupos criminales, principalmente de los Zetas.

El ex funcionario, actualmente en el ejercicio de la abogacía, dirige su carta a Ariel Dulitzki, Director de la Academia de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, autor del informe.

La carta está fechada el 14 de noviembre.

De inicio, Torres Charles niega trato alguno con los zetas, ni de su parte ni de parte de Humberto Moreira Valdez, ex Gobernador de Coahuila.

Cuestiona a Dulitzki en la manera en que le abre espacio a las declaraciones criminales de Rodrigo Uribe Tapia, a quien para hacer “más profesional su labor criminal”, Dulitzki lo llama en su informe Asesor de Inversiones y encargado de Lavado de Dinero de los zetas.

Torres Charles refuta “no lo conozco, nunca he tenido trato con él y jamás he recibido ni un solo centavo, ni yo, ni el ex secretario de Humberto Moreira, sé de él porque apareció en un talk show diciendo una serie de argumentos, pero es un testigo protegido que quiere más beneficios y por eso declara lo que le ordenan”.

Torres Charles remata contra las conclusiones del informe, cuestiona se pusiera en riesgo el prestigio de la universidad partiendo de la manipulación y de la información de mentes criminales, más aún, ser aceptadas como hechos y aún así difundirlas públicamente.

Por ser tema de interés general, se inserta la carta completa a continuación: